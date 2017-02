L'esordio in campionato con la maglia del Torino Arlind Ajeti non l'aveva certo immaginato così come è stato: l'azzardato retropassaggio a Hart, su un campo in condizioni non ottimali per via della pioggia, che ha consentito a Pucciarelli di involarsi verso la porta di Hart e realizzare il gol dell'1-1 è un'ingenuità grave. Un errore che è stato sottolineato anche da Mihajlovic a fine partita: "Ad Ajeti ho detto che quando vede un campo in queste condizioni, che ci hanno penalizzato, o dà il pallone più forte o lo alza. Ma questo i giocatori dovrebbero già saperlo".

Finora in campionato il difensore albanese non aveva mai trovato spazio, dopo la partita contro l'Empoli sarà difficile che riesca a ribaltare le gerarchie con Rossettini quando quest'ultimo avrà recuperato dall'infortunio.