Sembrava essere quasi tutto fatto per l'arrivo al Torino di Cedric Carrasso come portiere di riserva. Il 36enne francese, appena svincolatosi dal Bordeaux (nel quale ricopriva il ruolo di titolare) era stato contatto dai dirigenti granata alla ricerca di un vice-Sirigu, considerato che Daniele Padelli sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore dell'Inter.



Negli ultimi giorni invece la trattativa si è bloccata, questo perché prima di ingaggiare un nuovo portiere per il ruolo di dodicesimo, Sinisa Mihajlovic vuole valutare durante il ritiro di Bormio (che inizierà il prossimo 14 luglio) i vari portieri già di proprietà del Torino che torneranno dai rispettivi prestiti.