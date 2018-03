Kamil Glik di nuovo al Torino: è questo il sogno dei tifosi granata alimentato dal diffondersi della notizia che il presidente Urbano Cairo sta effettivamente valutando l'ipotesi di un ritorno dell'ex capitano. Il legame tra il difensore polacco e la squadra granata è forte, come dimostra anche la sua presenza allo stadio Grande Torino in occasione dell'ultimo derby con la Juventus. Per far sì che quello del ritorno di Glik non resti solo un sogno, il presidente granata dovrà, oltre che presentare un'offerta che possa convincere il Monaco a cedere il giocatore, battere anche la concorrenza della Lazio.



Anche la società biancoceleste sta infatti pensando a Kamil Glik come rinforzo per la propria difesa. Il polacco sarebbe il sostituto dell'olandese de Vrij, sempre più distante dalla società biancoceleste.