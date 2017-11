Pur non potendo contare sull'apporto dei propri tifosi al Filadelfia, il Torino sta continuando a preparare la partita di domenica pomeriggio contro il Chievo Verona. Sinisa Mihajlovic sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 schierato nelle ultime due partite e che ha portato alla vittoria interna contro il Cagliari e al pareggio esterno contro l'Inter. L'allenatore non ha però ancora sciolto il dubbio su chi schierare in cabina di regia.



Contro la formazione sarda ha giocato Mirko Valdifiori, un regista puro con il compito di dirigere il gioco della squadra, a San Siro davanti alla difesa ha invece giocato Tomas Rincon, un incontrista con il compito principale di fare da diga davanti alla difesa. Uno dei due giocherà contro il Chievo, ma il tecnico granata non ha ancora deciso.