Buone notizie per Sinisa Mihajlovic. In vista di Torino-Palermo di domenica, il tecnico granata potrà sperare di avere a disposizione almeno uno tra i due centrali brasiliani infortunati da settimane: Leandro Castan e Carlao.

I due difensori quest'oggi ha lavorato con il resto del gruppo per buona parte della sessione di allenamento, svolgendo a parte solamente l'ultima fase del lavoro alla Sisport. Entrambi potrebbero quinti tornare nell'elenco dei convocati per domenica.