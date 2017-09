Sinisa Mihajlovic per la partita di domani sera contro l'Udinese ha in mente una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la difesa del Torino. Tre dei quattro giocatori del pacchetto arretrato scesi in campo contro la Sampdoria resteranno in panchina, l'unico ad essere confermato sarà Nicolas N'Koulou.



Nel ruolo di terzino destro farà il suo esordio con la maglia granata Cristian Ansaldi, che prenderà il posto di Lorenzo De Silvestri, sulla fascia opposta Cristian Molinaro sostituirà Antonio Barreca mentre al centro, al fianco del confermato camerunense, ci sarà il debuttante Lyanco. Emiliano Moretti si siederà quindi in panchina.