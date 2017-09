Buone notizie dall'infermeria del Filadelfia per Sinisa Mihajlovic: con ogni probabilità, il tecnico granata per la partita contro la Sampdoria potrà avere a disposizione Lucas Boyé e Mirko Valdifiori. Sia l'attaccante che il centrocampista sono ai margini della squadra da oltre un mese per alcuni problemi alle ginocchia. Questa mattina però sono tornati ad allenarsi con il resto della squadra e, se non dovessero sorgere complicazioni dell'ultimo minuto, domenica contro la Sampdoria dovrebbero sedersi in panchina.



Il recupero di Valdifiori in questo momento è particolarmente importante per Mihajlovic, considerato che a centrocampo è costretto a fare a meno anche di Acquah e Obi: entrambi i mediani africani si sono infortunati nell'ultimo turno di campionato quando il Torino è stato ospite del Benevento.