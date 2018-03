Della possibilità di un nuovo rinnovo del contratto di Andrea Belotti con il Torino se ne parla dallo scorso agosto, da quando in accordo con il presidente Urbano Cairo ha deciso di continuare a vestire la maglia granata: per il momento la firma sul documento non è ancora arrivata e neanche arriverà nelle prossime settimane.



Le trattative si sono infatti interrotte e difficilmente riprenderanno nel prossimo futuro: la sessione di calciomercato estiva si sta avvicinando sempre di più e il Gallo sarà certamente al centro di diverse trattative (il Milan, su tutte, cercherà di portarlo in rossonero), solamente se nei prossimi mesi il presidente Cairo avrà la certezza che Belotti potrà ancora essere un calciatore del Torino rimetterà in piedi la trattativa per il rinnovo.