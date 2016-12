Resta in bilico il futuro di Daniele Padelli al Torino. Secondo quanto riportato da Toro.it, Crotone e Palermo starebbero continuando a monitorare la situazione riguardante l'estremo difensore e i dirigenti delle due società in lotta per la salvezza avrebbero contattato in più di un'occasione quelli granata.

Padelli è in scadenza di contratto con il Torino e una cessione a gennaio potrebbe evitare alla società granata di perderlo a parametro zero a fine anno,