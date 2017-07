Il Torino non ha intenzione di abbandonare la pista che porta a Gabriel Paletta. Il difensore italo-argentino è da tempo seguito dal ds granata Gianluca Petrachi che avrebbe voluto portarlo alla corte di Mihajlovic per l'inizio del ritiro di Bormio. La trattativa si è però rivelata più complicata del previsto e, ora che la preparazione in Valtellina della formazione granata è giunta agli sgoccioli, il difensore è ancora lontano dal Torino.



Per far sì che l'affare Paletta vada in porto un ruolo importante lo riveste il procuratore del calciatore, Martin Guastidisegno. Il Torino vorrebbe infatti acquistare il calciatore a titolo definitivo ma senza spendere neanche un euro, una soluzione che al momento non piace al Milan: Cairo e Petrachi, che nelle prossime ore incontreranno l'agente del centrale, sperano che grazie proprio al lavoro di mediazione di Guastadisegno Fassone e Mirabelli cedano alle richieste granata.