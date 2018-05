Gianluca Petrachi, ds del Torino, è intervenuto a Premium Sport prima della partita contro il Napoli: "Il mister avrà la possibilità di valutare giocatori ed avere certezze in più in queste tre gare per il futuro. Dobbiamo però finire bene la stagione e dopo pensare alla prossima. Belotti? E' il nostro capitano e punto di riferimento, faremo il possibile per trattenerlo e ripartire da lui. Balotelli? Ipotesi remota, non di più".