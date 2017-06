È Ezequiel Munoz il nome nuovo sul taccuino del ds del Torino Gianluca Petrachi. Il 26enne difensore argentino di proprietà del Genoa piace al dirigente granata e, considerate le difficoltà nell'arrivare a Lorenzo Tonelli del Napoli, in casa granata sta prendendo sempre più piede l'idea di portarlo sotto la Mole.

Per il momento è stato effettuato solamente un sondaggio per il giocatore, ma non è da escludere che nelle prossime ore possa aprirsi una vera e propria trattativa.