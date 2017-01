Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino nei prossimi giorni c'è l'attaccante Josef Martinez. Il venezuelano con l'arrivo di Iturbe è finito ai margini delle squadra e nell'ultimo turno di campionato, quello con il Milan, non è stato neanche convocato. Martinez potrebbe anche non partire per Bologna, nonostante l'assenza per squalifica di Belotti.

Per il numero 17 granata è più probabile una cessione all'estero che in Italia, nonostante il Bologna avesse fatto un sondaggio per lui. Il procuratore ha ricevuto richieste di informazioni da diversi club inglesi (su tutti il Newcastle) ma anche dall'Amburgo e dal Genk: il futuro di Martinez sarà quindi, con ogni probabilità lontano dalla nostra serie A.