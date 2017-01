Lucas Castro è il principale obiettivo di mercato del Torino per rinforzare il proprio centrocampo: Cairo e Petrachi stanno cercando di accelerare la trattativa per acquistare il centrocampista del Chievo Verona ma il club veneto continua a resistere non abbassando le proprie richieste economiche.

Natuale quindi che il Torino si stia guardando intorno per cercare delle alternative nel caso la trattativa per Castro naufragasse. I principali candidati all'approdo in granata al posto dell'argentino del Chievo sono due: Andrea Poli del Milan e Godfred Donsah del Bologna. I discorsi per questi due centrocampisti sono stati al momento lasciati in stand-by ma, se l'affare Castro non si sbloccasse nei prossimi giorni, in casa Torino potrebbero tornare di moda.