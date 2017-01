Il Torino è pronto a chiudere il colpo Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio che arriverà a fine stagione in maglia granata dal Lechia Gdansk. Nelle prossime ore il portiere classe '97 sarà in Italia per le visite mediche di rito, ma si trasferirà in granata per 2,5 milioni di euro soltanto a giugno.