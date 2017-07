Questa mattina a Bormio hanno svolto il loro primo allenamento stagionale Marco Benassi, Antonio Barreca e Sasa Lukic. I tre calciatori hanno terminato ieri le proprie vacanze, prolungate di qualche giorno rispetto ai compagni visti i loro impegni con le nazionali Under 21 agli Europei di categoria in Polonia. Per Benassi, Barreca e Lukic, quindi, primo giorno di lavoro con la maglia del Torino ma i tre resteranno alla corte di Mihajlovic?



Le offerte non mancano: Barreca piace alla Roma, ma è quello che ha le maggiori possibilità di vestire ancora la maglia granata, Lukic potrebbe invece essere ceduto in prestito (piace a Spal e Crotone) per poter così accumulare minuti e esperienza nel campionato italiano. Benassi invece potrebbe partire a titolo definitivo: lo ha chiesto il Sassuolo, ma ora anche la Fiorentina si è messa sulle sue tracce.