Il Torino blinda Kevin Bonifazi. Il difensore classe 1996, attualmente in prestito alla Spal, è pronto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2018. Come si legge su Tuttosport, i contatti sono già stati avviati nelle scorse settimane, entro fine mese è previsto un nuovo incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza granata per proseguire i discorsi a proposito di un rinnovo che una volta definitivo vedrà Bonifazi legarsi al Toro fino al 2021.