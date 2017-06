Matteo Rossetti è pronto a firmare con il Torino il suo primo contratto da calciatore professionista. Il centrocampista della Primavera, classe 1998, in questa stagione è stato tra i migliori della squadra allenata da Federico Coppitelli, per questo motivo la società granata ha deciso di blindarlo con il suo primo contratto.



Non solo, dopo la firma Rossetti partirà anche per il ritiro di Bormio con la squadra di Sinisa Mihajlovic, dopodiché, a meno di sorprese, verrà ceduto in prestito possibilimente ad una squadra di serie B. Nella stagione da poco terminata, Rossetti ha già potuto assaggiare il clima della prima squadra, giocando alcune amichevoli con Belotti e compagni, ma anche sedendosi in panchina in occasione della trasferta al Bentegodi contro il Chievo Verona.