Tre rigori su quattro sbagliati: i numeri di Andrea Belotti dal dischetto non sono certamente da bomber di razza. Eppure il Gallo in questa stagione si sta rivelando un centravanti implacabile davanti alla porta avversaria, tanto che al momento è in testa alla classifica marcatori italiana ed è al terzo posto nella graduatoria per la Scarpa d'Oro 2017.

Per migliorare la media realizzativa di Belotti dagli undici metri, attraverso le pagine di Tuttosport, si è proposto un insegnate speciale: Paolo Pulici. Il bomber del Torino per eccellenza ha invitato il Gallo nella sua Scuola calcio a Trezzo sull'Adda per esercitarsi insieme a calciare rigori e non solo.