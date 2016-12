Dal Napoli al Napoli: prima del 75' di ieri, quando Luca Rossettini ha approfittato di un errore di Reina per gonfiare la rete del San Paolo, un difensore del Torino non andava a segno in campionato dalla penultima partita della scorsa stagione, proprio quando la squadra granata affrontò quella azzurra di Maurizio Sarri.

Anche il quell'occasione fu il Napoli ad ottenere la vittoria, imponendosi per 2-1 e il gol granata fu appunto del terzino brasiliano Bruno Peres. Proprio l'attuale giocatore della Roma ha segnato anche l'unico gol di un difensore del Torino in questa edizione della Coppa Italia: suo uno dei quattro gol alla Pro Vercelli nel terzo turno.