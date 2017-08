Quando lo scorso gennaio il ds del Torino, Gianluca Petrachi, acquistò dallo Standard Liegi il giovane centrocampista Martin Remacle, ci si aspettava che il ragazzo potesse fare un breve periodo di apprendistato in Primavera prima di aggregarsi in pianta stabile alla corte di Sinisa Mihajlovic. Il belga si è invece rivelato un flop, tanto che non è mai riuscito a convincere neanche il tecnico della formazione giovanile Federico Coppitelli ed è ben presto finito in panchina.



Ora il ds granata sta cercando una nuova squadra per Remacle. Secondo quanto riportato da Toro.it, il mediano classe 1997 potrebbe tornare in Belgio, in alternativa potrebbe essere ceduto a qualche squadra di serie C: Trapani e Francavilla sono sulle tracce.