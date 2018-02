Walter Mazzarri non sarà sulla panchina del Torino per il prossimo match di campionato contro l’Udinese e per il derby contro la Juventus del 18 marzo. Il tecnico granata è stato squalificato dal giudice sportivo per "espressioni gravemente offensive” rivolte al Quarto Ufficiale e a tutta la squadra arbitrale nella sfida con la Sampdoria. Il Torino, si legge su Tuttosport, prepara il ricorso, ma - come spiega l'avvocato Grassani - sarà molto difficile riavere il tecnico per il match contro i bianconeri di Allegri.