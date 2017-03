Dopo le due panchine iniziali consecutive nelle ultime due partite, Adem Ljajic contro la Lazio è pronto a fare il suo ritorno in campo dal primo minuto: l'attaccante serbo, infatti, affiancherà Belotti e Iturbe nel tridente offensivo del Torino che lunedì sera scenderà in campo all'Olimpico.

Sinisa Mihajlovic per battere la Lazio ha deciso di affidarsi ad un ex Roma che, contro i biancocelesti, andò a segno in un derby terminato 2-0 per i giallorossi il 22 settembre 2013.