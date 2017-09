Tra i protagonisti principali della vittoria del Torino contro l'Udinese c'è Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è diventato ormai un pilastro fondamentale del centrocampo granata e sabato sera sarà in campo anche all'Allianz Stadium nell partita contro la Juventus. Rincon sarà il grande ex del derby della Mole.



"Ora ci sarà il derby: è una sfida a cui tengo particolarmente" ga dichiarato il numero 88 granata al termine della partita della Dacia Arena commentando il 3-2 ottenuto dal suo Torino. "C’era da soffrire e lo abbiamo fatto, l’importante erano i tre punti. Soprattutto in trasferta abbiamo avuto dei bei risultati, poi il pari con la Samp, una partita a cui ancora pensiamo perché potevamo vincere. Dobbiamo continuare su questa strada. Stiamo facendo bene e possiamo ancora crescere. Mi spiace aver preso quel giallo, che era inutile: però ormai riesco a gestirmi quando sono ammonito, per non lasciare la squadra in dieci".