Ai microfoni di Torino Channel il centrocampista venezuelano Tomas Rincon, uno degli ultimi arrivati in ordine di tempo alla corte di Sinisa Mihajlovic, ha parlato della partita di domani della squadra granata contro il Sassuolo. "Sono emozionato in vista della gara di casa col Sassuolo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono stato accolto con grande calore da tutti e desidero ringraziare i compagni e la società per questo. Adesso arrivano i neroveri, una squadra difficile da affrontare, con attaccanti veloci che ripartono. Dobbiamo scendere in campo con voglia e carattere per prenderci i tre punti. L’impatto col Grande Torino sicuramente mi caricherà, la spinta dei tifosi è importante. Perché ho scelto il Toro? Mister Sinisa e il Direttore Petrachi mi hanno convinto che c'erano tutti i presupposti per fare bene qui, mi sono già inserito velocemente. Il mio soprannome? El General non mi dispiace, sono una persona che è arrivata dov’è attraverso la disciplina, quindi è adatto”.