"Abbiamo pareggiato tanto, ma stiamo crescendo. Abbiamo avuto buone risposte con le nuove idee di Mazzarri, la squadra ha molta voglia di fare bene. Speriamo di poter trovare i tre punti in trasferta". Sono le parole di Tomas Rincon ai microfoni di Sky Sport contro a pochi istanti dalla sfida contro la Sampdoria. "Mazzarri? Sicuramente rischiamo di meno, abbiamo concesso un solo gol in tre partite. La squadra era in calo dal punto di vista fisico, ma ora siamo in ripresa" ha concluso l'ex centrocampista di Genoa e Juventus.