In quale squadra giocherà nella seconda parte di stagione Umar Sadiq non è ancora chiaro. Fino a qualche settimana fa il ritorno dell'attaccante nigeriano alla Roma sembrava essere cosa certa ma, con l'esonero di Sinisa Mihajlovic dalla panchina e l'arrivo al suo posto di Walter Mazzarri, la partenza dal Torino del centravanti è stata bloccata.



Mazzarri infatti, prima di dare il via libera alle varie cessioni, ha chiesto di poter valutare l'intera rosa a sua disposizione e anche il ritorno in giallorosso di Sadiq è stato bloccato. La permanenza dell'attaccante in Piemonte sembra comunque difficile, la Roma infatti vorrebbe che il centravanti giocasse maggiormente nella seconda parte di stagione e il Torino non sembra potergli offrire questa possibilità.