All'indomani della partita pareggiata contro la Fiorentina, il difensore granata Luca Rossettini ha commentato la gara ai microfoni di Torino Channel. Una partita importante per il centrale che, smaltito l'infortunio, è tornato in campo dopo oltre un mese. "Ho provato sensazioni positive a Firenze - ha dichiarato Rossettini - non mi aspettavo di fare così tanti minuti dopo così pochi giorni. Sono contento perché ho partecipato alla reazione della squadra. C’è stata la voglia di non arrendersi ad un risultato così brutto, abbiamo subito due gol senza riuscire quasi mai ad imporre il gioco, poi la squadra è venuta fuori, anche se un rigore sbagliato sul 2-0 avrebbe spezzato le gambe a chiunque. Avremmo potuto anche vincere la partita se fosse durata qualche minuto in più. Conquistare un punto a Firenze penso comunque che sia stato importante. La rimonta è stato più merito nostro che demerito della Fiorentina".