Anche il difensore Luca Rossettini ha presentato in conferenza stampa la partita di domani del suo Torino contro la Sampdoria, parlando prima di tutto del nuovo modulo della sua squadra. "Se abbiamo preso meno gol non è per via del cambio di modulo che è di appena poche gare fa. La differenza penso che sia in un atteggiamento che abbiamo trovato offensivo a inizio anno e che ha coinvolto tutti, questa potenza offensiva ci ha spinto all’inizio, dicendo che sarebbe stato sempre meglio fare un gol più degli altri. Tanto che spesso ci siamo trovati a subire gol all’ultimo. Un bilancio? Ancora troppo presto, preferisco farlo a fine campionato.