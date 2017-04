Domenica a Cagliari Sinisa Mihajlovic dovrà fare i conti con l'assenza per squalifica di uno dei suoi pilastri difensivi: Luca Rossettini. Il tecnico del Torino ha due alternative con cui sostituire il numero 13: Leandro Castan e Arlind Ajeti. L'albanese, però, quando è stato impiegato non è mai riuscito a convincere, è così che a candidarsi per una maglia da titolare è il brasiliano, che ormai ha smaltito l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per alcuni mesi.

Castan verrà quindi spostato dalla sua consueta posizione di centrale di sinistra a quella di centrale di destra, al suo fianco verrà invece confermato Emiliano Moretti.