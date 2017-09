La battaglia più recente tra quelle combattute dalla tifoseria della Sampdoria ha sempre avuto un 'nemico' ben preciso. Parliamo ovviamente della cosiddetta 'tessera del tifoso', principale obiettivo degli strali dei sostenitori doriani degli ultimi anni. La recente decisione presa dal Viminale - assieme al ministero dello Sport, alla Figc e al Coni - di abolire la tessera ha ovviamente suscitato grande entusiasmo nella Gradinata Sud. E quella di Torino sarà la prima trasferta libera, priva di restrizioni e vincoli.



Per questo motivo i ifosi blucerchiati hanno risposto in maniera molto calda alla vendita dei tagliandi. L'entusiasmo per l'assenza della tessera, unito ai 21 giorni senza Sampdoria, alla vicinanza tra Genova e il capoluogo piemontese, e anche al buon momento della truppa di Giampaolo ha fatto sì che sino a ieri siano stati venduti oltre 1.000 tagliandi per il settore ospiti. Una cifra che secondo Il Secolo XIX è destinata ad aumentare in queste ore, anche perchè il Comune di Torino ha fatto sapere che l'area attorno allo stadio sarà esclusa dalla cosiddetta domenica ecologica che avrebbe causato quache problema di viabilità ai tifosi della Sampdoria.