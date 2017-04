Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di sabato contro il Torino. I blucerchiati vengono da due sconfitte, ma l'allenatore è convinto che la Samp farà una grande partita:



"Il Toro vuole vincere, la Samp vuole vincere, e in classifica siamo molto vicini. Ci giochiamo in sostanza la possibilità di essere la migliore squadra 'dopo le grandi'. Questo credo sia lo stimolo più importante per fare una grande gara. Il Torino è forte, ed era stato costruito per conquistare un posto l'Europa League, ha elementi di livello. Mihajlovic ha cambiato la struttura della squadra, da fisica a molto tecnica, che palleggia tanto e che gioca con la mentalità europea. Sarà una bella partita".



"Belotti? Lo fermeremo come abbiamo fatto all'andata. Un attaccante come lui si ferma con il collettivo, cooperando. Il Toro ha fatto tanti gol sfruttando le palle inattive, e Andrea è bravissimo in questo, ma penso che Silvestre e Skriniar abbiano i numeri per bloccarlo. Castan? Ci avevo parlato e gli avevo detto che nelle gerarchie arrivava dopo gli altri. Io lo ricordo come un professionista esemplare, visto che Castan era venuto per giocare, è stato giusto da parte mia comunicargli come la pensavo. De Silvestri?Anche lui grande professionista, ma domani non ci sarà. Ho avuto un ottimo rapporto con entrambi".



"Dall'anno prossimo meno gare alle ore 15 di Domenica? Ci si abitua a tutto purché non si tradisca completamente l'essenza della partita di calcio. Ritengo che più si vada in là con gli anni e più le cose cambieranno. Per un tifoso sarà difficile da accettare, perché da sempre se si pensa alla Serie A si pensa alla partita di domenica alle 15".