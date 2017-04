Una sola gara nel sabato di Serie A, dopo l'anticipo del venerdì che ha visto protagoniste Atalanta e Juventus. Alle 20.45 il Torino ospita la Sampdoria, ed entrambe devono fare a meno di diversi uomini: tra i granata out De Silvestri, Benassi e Obi, tra i blucerchiati Palombo, Viviano, Barreto, Muriel e Sala. Ci saranno, però, i due bomber: Belotti da una parte e Schick dall'altra, autori rispettivamente di 25 e 10 gol in campionato.



SFIDA TRA BOMBER - Il numero 9 del Toro potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 26 gol in un torneo di A prima di compiere 24 anni da Antonio Valentín Angelillo e José Altafini (stagione 1958/59). Sono solo quattro i giocatori nati dal 1996 in poi ad aver segnato almeno 10 gol in questa stagione nei 5 maggiori campionati europei: Kylian Mbappé (Monaco), Dele Alli (Tottenham), Timo Werner (Lipsia) e Patrik Schick (Sampdoria).