Ospite alla trasmissione Che tempo che fa su Rai 3, l'ex bandiera dell'Inter Sandro Mazzola, nonché figlio del capitano del Grande Torino Valentino Mazzola, ha rivelato che nel 1967 era stato cercato dalla Juventus. "Era il 1967, all’uscita da un allenamento incontrai l’ex portiere della Juve Mattrel, mi disse che Agnelli voleva parlarmi, in auto aveva un telefono, mi passò l’Avvocato che mi diede appuntamento a Villar Perosa. Mi fece un'offerta incredibile per andare alla Juventus: stipendio raddoppiato, una concessionaria Fiat, un’agenzia Sai. Quando tornai a casa lo dissi a mia madre". E cosa disse la madre Sandro Mazzola lo ricorda con il sorriso: "To pà se rivolta ne la tomba! El fioeu del capitan del Toro giuga ne la Juve! L’è no pusibil!".