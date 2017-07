Il Torino ha iniziato ieri la preparazione alla nuova stagione con il primo allenamento tenutosi al Filadelfia. Tra i presenti c'era anche Andrea Belotti che, man mano che i giorni passano, è sempre più vicino a rimanere un calciatore del Torino. Tra le assenze spiccava invece quella di Maxi Lopez: l'argentino è stato messo sul mercato dalla società granata che ha quindi deciso di non convocarlo per il raduno.



Maxi Lopez è legato con il Torino da un altro anno di contratto ma, se non troverà una squadra che lo soddisfi (il centravanti non vuole allontanarsi troppo da Milano, città dove vivono i suoi figli insieme all'ex moglie Wanda Nara) potrebbe anche apprestarsi ad una stagione da separato in caso. Una soluzione questa che non piace al Torino che vuole liberarsi del pesante ingaggio delll'attaccate.