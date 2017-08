Ultimi quattro giorni di calciomercato e in casa Torino il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi, oltre che sul fronte acquisti, sono impegnati anche nello sfoltire la rosa: sono ben sei i giocatori che dovranno essere ceduti da oggi al 31 agosto.



Il primo a partire sarà Danilo Avelar, che è destinato all'Amiens: la trattativa con il club francese è ad un passo dalla conclusione. Poi sarà la volta di un Primavera aggregato alla prima squadra: Manuel De Luca. Il centravanti ha richieste in serie C e il suo futuro sembra dover essere in Sicilia: Catania e Trapani sono le squadre più interessate ad averlo. In serie B potrebbe invece finire Samuel Gustafson che è nel mirino dell'Empoli. Più complicate invece le restanti tre cessioni: Maxi Lopez ha finora rifiutato ogni possibile destinazione, Vittorio Parigini vorrebbe giocare in serie A ma Hellas Verona e Benevento non sembrano convinte nel portare a termine la trattativa. Il giovane centrocampista Martin Remacle non riesce invece a trovare una squadra in Italia e potrebbe quindi dover tornare in Belgio.