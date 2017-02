La partita di domenica tra Empoli e Torino verrà ricordata anche per la lite tra Andrea Belotti e Iago Falque al momento dell'assegnazione del rigore in favore dei granata. "Ai miei tempi non sarebbe accaduto - ha commentato Marco Ferrante, il quinto miglior marcatore della storia granata di tutti i tempi in un'intervista a Tuttosport - sia con Mondonico che con Camolese che con Reja il rigorista lo si decideva in settimana. E lo segnavamo pure sulla lavagna: il primo, il secondo e il terzo. La verità è che questi litigi non sono una esclusiva granata. Li ho visti anche in altre squadre e non hanno senso".

"Partiamo dalla fine - ha continuato Ferrante - proprio dal tiro che ha calciato Iago Falque. Dopo la discussione che c'è stata chiaramente non era nella condizione ideale per essere sereno. Io nel Toro ero il rigorista, ma anche se ero abituato, ogni volta che dovevo batterne uno mi concentravo un secondo dopo che l'arbitro ce lo aveva assegnato. Prendevo la palla e mi allontanavo da tutti per isolarmi".