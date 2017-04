Dopo Lyanco, il Torino è riuscito a far arrivare con largo anticipo in Italia anche l'altro suo acquisto per la prossima stagione: il portiere Vanja Milinkovic-Savic. L'estremo difensore, che da ieri si allena agli ordini si Sinisa Mihajlovic, si è raccontato ai media serbi. "Sento la pressione di essere il successore di Hart ma mi va bene così. Hart ha dimostrato di essere un grande portiere, i tifosi granata sono abituati alle sue parate e sperano che il suo successore sia forte almeno la metà. Io cercherò di soddisfare le loro aspettative".

Milinkovic-Savic ha poi parlato del suo idolo, un portiere italiano che per una stagione ha anche vestito la maglia del Torino. "Il mio modello è Christian Abbiati. Perché? Perché in porta era completamente pazzo e quelli così sono i portieri migliori".