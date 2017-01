Dopo Baselli e Gustafson, un altro giocatore del Torino è stato fermato dalla febbre: il difensore Leandro Castan. Il brasiliano questo pomeriggio non ha potuto prendere parte all'amichevole contro il Monza proprio a causa del virus che lo ha costretto al riposo forzato. La sua presenza in campo domenica contro il Sassuolo è quindi ora a rischio, se non ce la dovesse fare a recuperare al suo posto al centro della difesa giocherebbe Moretti.

Chi invece dovrebbe farcela comunque ad essere della partita è Daniele Baselli, assente oggi all'amichevole ma sulla via del recupero. In alternativa è pronto a scendere in campo Joel Obi, tra i migliori quest'oggi contro il Monza.