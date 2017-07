Brutte notizie per il Torino. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, col Milan che continua a sognarne l'acquisto, Andrea Belotti si è fermato durante l'allenamento di questa mattina per un problema muscolare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ha lasciato il terreno di gioco nel corso della partitella per un fastidio muscolare. Anche il neoacquisto Berenguer, per la stessa ragione, non ha completato la seduta.



RIPOSO ED ESAMI - Non è ancora chiara l'entità degli infortuni, con il medico sociale del club, il dottor Tavana, che valuterà le condizioni dei due giocatori nelle prossime ore. Domani, comunque i due resteranno a riposo e potrebbero sottoporsi a esami strumentali.