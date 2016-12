Torino e Bologna sono al lavoro per un possibile scambio di mercato.Secondo quanto riportato da Toro.it, infatti, Godfred Donsah potrebbe vestire nelle prossime settimane la maglia granata mentre Joesf Martinez indosserebbe quella rossoblù.

Sia Donsah che Martinez nelle rispettive squadre in questa stagione hanno trovato poco spazio e un cambio di squadra potrebbe permettere a entrambi di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto finora. In questo campionato il mediano ghanese ha collezionato solamente 3 presenze in campionato (più due in Coppa Italia), l'attaccante venezuelano ha inanellato invece 10 presenze in serie A (a cui si aggiungono le due in Coppa) ed un solo gol. Ironia della sorte proprio al Bologna.