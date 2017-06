Antonino Ragusa si allontana sempre di più dal Torino. Nelle scorse settimane il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi aveva contattato i dirigenti del Sassuolo chiedendo informazioni sull'eventuale disponibilità a cedere l'esterno d'attacco: disponibilità a trattare che è stata data dalla società neroverde ma il Torino, al momento, non sembra intenzionato a proseguire la trattativa e presentare una vera e propria offerta.



Per il ruolo di esterno offensivo, il club granata sta infatti valutando anche altri profili: da Juan Manuel Iturbe, che potrebbe tornare in prestito, a M'Baye Niang, passando per Amin Younes dell'Ajax. Ragusa sarebbe quindi solamente un'alternativa e non la prima scelta per il ruolo, ecco perché la trattativa ora si è raffreddata.