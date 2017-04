Daniele Baselli si è ripreso il Torino. Come si legge su Tuttosport, il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2019, ma è probabile che da settembre i dirigenti comincino a ridiscuterne il prolungamento. Cosa che sembrava imminente durante il suo ottimo avvio di stagione, prima della... crisi con Mihajlovic. Perché Baselli è considerato un punto fondamentale per il Toro che verrà. Che dovrà essere bello, giovane, ambizioso e competitivo. Un Toro per l’Europa.



Baselli, tra l’altro, è sempre uno dei giocatori italiani ad avere più mercato. A gennaio Spalletti lo avrebbe voluto alla Roma. Le due parti si sono anche sentite ma alla fine i dirigenti granata, su input proprio di Mihajlovic, hanno deciso di tenerlo. Ed hanno fatto bene considerando che in giro per i campi italiani non ci sono tanti giocatori con le sue qualità. Adesso il Crotone, una tappa fondamentale per trovare quella continuità che serve a tutto l’ambiente granata. Soprattutto in vista della prossima stagione. Perché Mihajlovic vuole capire chi è da Toro oppure no e le prossime partite rappresenteranno un esame per molti.