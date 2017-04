Allenamento in Sisport per il Torino: la squadra di Mihajlovic, a due giorni dalla gara contro la Sampdoria, ha ritrovato – seppur in parte – gli infortunati Obi, Molinaro, Ajeti, Iturbe. I quattro giocatori hanno svolto anche allenamento con i compagni e sono ormai sulla strada per il completo recupero. Ancora a parte, invece, De Silvestri, che nella sfida di domenica scorsa contro il Chievo aveva accusato un problema muscolare.