Il Gremio fa sul serio per Maxi Lopez. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club brasiliano nelle ultime ore ha fatto un sondaggio col Torino per l’attaccante argentino. Mihajlovic si è preso qualche ora di tempo per decidere in merito al futuro del giocatore. Al momento nella rosa granata Maxi Lopez è l’unica alternativa a Belotti.