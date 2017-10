Il Torino guarda avanti. Come si legge su La Stampa, il presidente granata Urbano Cairo si è già messo al lavoro per trattare i rinnovi del contratto all'allenatore Sinisa Mihajlovic (in scadenza a fine stagione nel giugno del 2018) e il direttore sportivo Gianluca Petrachi. Ora conosciuto sia in Italia sia all'estero. E l'ipotesi straniera si sta facendo concreta, visto che dopo 8 anni e 4 rinnovi in granata, questa volta un nuovo prolungamento del rapporto non è una formalità. Ma una partita ancora tutta da giocare.