Il Torino cerca due nuovi portieri sul mercato: Sirigu o Skorupski e Gabriel, con Milinkovic-Savic destinato al prestito. Sempre secondo Tuttosport, i granata puntano Ferrari e Falcinelli del Sassuolo oltre a trattare i rinnovi dei contratti fino al 2022 di Baselli e Zappacosta. In uscita Ajeti verso il Friburgo per 2 milioni.



Intanto, come si legge su La Stampa, il Napoli deve ancora 21 milioni a Cairo per Maksimovic e offre 3 contropartite tecniche: Chiriches o Tonelli, Giaccherini e Pavoletti.