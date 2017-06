Sembra essere ormai tutto fatto per il trasferimento al Torino di Salvatore Sirigu. Nella serata di ieri la società granata, secondo quanto riportato da Toro.it, avrebbe trovato l'accordo con il Paris Saint Germain per l'acquisto del giocatore a costo zero, nonostante abbia ancora un anno di contratto con il club francese.

Sirigu con il Torino siglerà un contratto triennale (con opzione per il quarto anno) da circa 1.3 milioni di euro a stagione. La firma dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, entro la fine della settimana.