Quello andato in scena sabato sera all'Allianz Stadium non è certo stato il derby che tifosi e giocatori del Torino si aspettavano: la squadra di Sinisa Mihajlovic non è mai stata in partita e dopo l'espulsione di Daniele Baselli, al 24' del primo tempo, il match si è trasformato in un vero e proprio incubo.



Le uniche note positive in casa granata sono arrivate dalle prestazioni di Salvatore Sirigu e di Lyanco. Dopo una partita terminata 4-0 per la Juventus, può sembrare strano lodare le prestazioni del portiere e di uno dei difensori centrali, senza di loro, però, il passivo per il Torino sarebbe potuto essere ben più pesante: l'estremo difensore granata (incolpevole in occasione delle quattro reti bianconere) si è messo in luce con una serie di incredibili parate che hanno evitato una vera e propria goleada, il difensore brasiliano (che era stato seguito anche dalla Juventus prima di firmare per il Toro) ha più volte messo una pezza agli errori dei compagni ed è riuscito a limitare gli attaccanti bianconeri quando hanno agito dalle sue parti.