Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu ha dichiarato a Sky: "A me stesso chiedo di tornare a essere competitivo in campo, di essere felice del mio lavoro e svolgerlo al meglio quotidianamente. Il Torino mi ha dato questa grande possibilità di tornare ad allenarmi ed essere il Salvatore che sono, in cui mi riconosco, e di avere il sorriso sulle labbra".



ITALIA - "Dopo aver fatto più di sei anni in Nazionale, è giusto che possa ambire a giocarmi le mie possibilità di far parte della rosa, nella maniera più serena possibile. Non mi piace e non vedo benissimo chi fa proclami a livello di Nazionale, bisogna essere competitivi, avere sempre un determinato rendimento e rientrare in un progetto tecnico".